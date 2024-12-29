انتقد الإعلامي محمد شبانة تأخر قرارات لجنة الانضباط حول عدد من القضايا التي كانت مثارة على الساحة الكروية خلال الاشهر الماضية.

شبانة يعلق على قرارات الانضباط: تأخرت لأننا كنا فى عهد بائد بكرة القدم



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن البيان الرسمي الصادر من اتحاد الكرة الحالي يدين المجلس السابق ويؤكد إنه كان المتسبب في إخفاء العقوبات بعدما أكد البيان القرارات تم اتخاذها منذ حدوث الوقائع المذكورة ولم يتم الإعلان عنها في حينها.



وتسائل شبانة أي كان مسئولي اتحاد الكرة السابقين خلال الأشهر الماضية وماذا كانوا يفعلون داخل المجلس ولماذا تعمدوا إخفاء العقوبات طوال هذه الفترة.

وسخر شبانة من قرار إيقاف عضو مجلس الأهلي محمد سراج الدين لمدة ثلاثة أشهر على خلفية احتفاله بفوز فريقه على بيراميدز دون تجاوز في حق أحد في حين تم إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين فقط في واقعة اعتداءه على الشيبي.

ووصف شبانة فترة تولي مجلس جمال علام بالعهد البائد لكثرة الازمات طوال فترة تواجد هذا المجلس.

