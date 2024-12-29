إيقاف 3 لاعبين بعد شجار في مباراة مافريكس وصنز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الأحد إيقاف ناجي مارشال، لاعب دالاس مافريكس، 4 مباريات، ويوسف نوركيتش، لاعب فينكس صنز، 3 مباريات، لتورطهما في مشاجرة داخل الملعب خلال مواجهة الفريقين مساء الجمعة بدوري المحترفين.

إيقاف 3 لاعبين بعد شجار في مباراة مافريكس وصنز

وتعرض بي جي واشنطن لاعب دالاس مافريكس للإيقاف مباراة واحدة.

وتعرض نوركيتش لمخالفة أثناء مراقبته من قبل دانييل جافورد قبل 9 دقائق وثانيتين من نهاية الربع الثالث، قبل أن يتصاعد الشجار بسرعة، حيث وجه نوركيتش ضربة قوية إلى رأس مارشال، ثم رد مارشال بلكمة، وسرعان ما دفع واشنطن نوركيتش إلى الأرض قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين للفصل بينهما.

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وتم إخراج مارشال ونوركيتش وواشنطن من أرض الملعب خلال المباراة التي انتهت بفوز مافريكس 98 /89.

وذكرت رابطة دوري السلة الأمريكي أن مارشال "حاول الاشتباك مع نوركيتش بطريقة عدائية في الممر خارج غرف تبديل الملابس".

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