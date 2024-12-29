أعلن هانوفر اليوم الأحد عودة أندري برايتنرايتر لمنصب المدير الفني للفريق، بهدف إعادته إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) مثلما فعل في 2017.

هانوفر يعيد منقذه القديم

وأكد هانوفر أن برايتنرايتر خلف شتيفان ليتل في منصب المدير الفني، بعد الإعلان عن رحيل الأخير في وقت سابق اليوم.

ورحل ليتل عن منصبه رغم احتلال هانوفر المركز السابع بدوري الدرجة الثانية بفارق 4 نقاط عن الصدارة ونقطتين عن المركز الثاني.

وولد برايتنرايتر بالقرب من هانوفر وبدأ مسيرته الاحترافية في النادي بين عامي 1991 و1994 ثم تولى منصب المدير الفني للفريق بين مارس/آذار 2017 ويناير/كانون الثاني 2019.

ونجح برايتنرايتر في قيادة هانوفر للترقي إلى البوندسليجا في 2017، وأبقى عليه بدوري الأضواء في الموسم التالي، قبل أن يهبط الفريق في 2019، وبقي بدوري الدرجة الثانية منذ ذلك الحين.

وأوضح برايتنرايتر في بيان عبر الموقع الإلكتروني لهانوفر "الجميع يعلم العلاقة الخاصة التي تربطني بهانوفر، أنا مشجع للفريق، كلاعب ومدرب عشت الكثير من اللحظات التي لا تنسى مع النادي".

ونجح برايتنرايتر في الصعود بفريق بادربورن إلى البوندسليجا وتوج بلقب الدوري السويسري مع إف سي زيوريخ، كما تولى تدريب شالكه وهوفنهايم الألمانيين وهدرسفيلد الإنجليزي.