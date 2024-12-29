الأهلي يحدد رئيس بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
فريق الأهلي
فريق الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور الجموعات بدوري الأبطال.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي

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ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على شباب بلوزداد في القاهرة بستة أهداف مقابل هدف.

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