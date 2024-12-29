الأهلي يختتم تدريباته قبل مباراة إنبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي.

الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة ٣٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

