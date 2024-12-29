ليفربول يواصل هيمنته بخماسية في وست هام.. وصلاح يسجل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سحق ليفربول مضيفه وست هام يونايتد 5-صفر في استاد لندن ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثماني نقاط يوم الأحد مع تألق محمد صلاح مرة أخرى.

وسجل صلاح هدفا ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وصنع هدفين آخرين ليتفوق ليفربول على مضيفه.

واضطر ليفربول إلى الانتظار 30 دقيقة قبل أن يفتتح التسجيل لكن بعد أن منحه لويس دياز التقدم أصبح من المستحيل إيقافه.

ومرر صلاح الكرة إلى كودي غاكبو ليسجل الهدف الثاني لفريقه ثم عزز الدولي المصري النتيجة بتسديدة من مسافة قريبة ليجعل النتيجة 3-صفر في الشوط الأول.

ووسع ترينت ألكسندر أرنولد الفارق بتسديدة أبدلت اتجاهها ثم مرر صلاح كرة رائعة إلى ديوغو جوتا ليختتم يوما رائعا لفريق المدرب أرنه سلوت.

ويملك ليفربول 45 نقطة من 18 مباراة ويأتي الحصان الأسود نوتنجهام فورست في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 19 مباراة.

 

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