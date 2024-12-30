حصاد الرياضة 2024.. صعود وهبوط الكبار في الدوري الإنجليزي

شهد عام 2024 أحداث مثيرة في الدوري الإنجليزي خاصةً لنادي مانشستر سيتي الذي تمكن من حصد اللقب الموسم المنصرم ثم بدأ بداية مفاجأة للجميع في النسخة الجديدة هذا العام.

وتمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي 2023-2024، بعد احتلاله صدارة جدول الترتيب برصيد 91 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال، وذلك بعد فوزه في 28 مباراة والتعادل في 7 لقاءات، وخسارة 3 مواجهات.

كما شهد هذا العام إقصاء مانشستر سيتي بشكل دراماتيكي على ملعبه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الذي حقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ولكن تجاوز السيتي هذه الخسارة بتحقيق لقب البريميرليج عندما حسمه في مباراة وست هام يونايتد الذي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

بينما في كأس الاتحاد الإنجليزي خسره السيتيزن بقيادة مدربه بيب جوارديولا لحساب غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي نجح بقيادة إريك تين هاج في هزيمة السيتي بهدفين مقابل هدف.

بالنسبه لليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح فاحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 برصيد 82 نقطة، بعد الفوز في 24 مباراة والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 4 مواجهات.

ولكن مع بداية هذا الموسم 2024-2025، انقلب حال السيتي والريدز، حيث يأتي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السابع.

ويستغرب الجميع من أداء مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث بدأه بالفوز أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح بتيجة 7-6، وفي الدوري الإنجليزي حقق أربع انتصارات مما أكد منافسته الكبيرة كالمعتاد على لقب البريميرليج.

ثم بدأ أول تعثر لكتيبة بيب جوارديولا على ملعبه أمام آرسنال بعد التعادل بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وبعدها فقد السيتي العديد من النقاط، حيث تعادل أمام نيوكاسل بنتيجة 1-1، وخسر أمام بورنموث بنتيجة 2-1، وسقط أمام توتنهام برباعية نظيفة، وأمام ليفربول خسر بثنائية نظيفة، وفقد نقطتين أمام كريستال بالاس بالتعادل بنتيجة 2-2، وخسر في وقت قاتل أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ثم بنفس النتيجة أمام أستون فيلا، وآخر مباراة فقد نقطتين أمام إيفرتون بعد التعادل بنتيجة 1-1.

بينما ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سبوت لم يتعثر إلا في أربع مباريات فقط، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وحيد وفاز في ثلاثة عشر مباراة ليأتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي آرسنال في وصافة الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ويشهد اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري قبل نهاية هذا العام، لقاء مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ينطلق لقاء ليفربول ضد وست هام، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، فكيف سينهي الثنائي هذا العام؟.