عاجل.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الخامسة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا  

خط الهجوم: يوسف أوباما.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

أحمد عاطف قطة احمد عاطف أحمد الشناوي فريق نادي بيراميدز
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