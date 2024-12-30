بيلينجهام: أسطورة ريال مدريد هو اللاعب المفضل لي منذ الصغر

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن لاعبه المفضل في كرة القدم منذ الصغر ومثله الأعلى.

وقال بيلينجهام في تصريحات لموقع ريال مدريد، اليوم الإثنين، "زيدان كان اللاعب المفضل لدي، أنا فخور حقًا بارتداء رقمه".

وعن ماحققه مع فريقه ريال مدريد الموسم الماضي، أجاب جود بيلينجهام، "العام الماضي كان بمثابة حلم، فخور بما حققته، وأسعى لتحقيق المزيد مع فريقي".

وتحدث لاعب الوسط الإنجليزي عن انضمامه إلى صفوف النادي الملكي، قائلًا "كان الانضمام إلى مدريد أفضل قرار اتخذته على الإطلاق، فخور جدًا، ربما أفضل يوم في حياتي".

وانضم جود بيلينجهام إلى صفوف النادي الملكي صيف 2023، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمقابل 103 مليون يورو.

وشارك لاعب وسط منتخب إنحلترا البالغ من العمر 21 عاما، مع ريال مدريد في 64 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفا، وصنع 19 تمريرة حاسمة.