رينارد ينتقد الحكم وخط دفاع منتخب السعودية بعد توديع خليجي 26

الفجر الرياضي
رينارد
رينارد

 انتقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأداء الدفاعي للاعبيه بعد الخسارة 1 / 2 أمام عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، اليوم الثلاثاء.

رينارد ينتقد الحكم وخط دفاع منتخب السعودية بعد توديع خليجي 26

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء إن اللاعبين لم يقدموا أداء دفاعيا جيدا أمام عمان، لافتا إلى أن خطأ دفاعيا كلف الأخضر هدفا ثانيا في وقت صعب.

وأضاف المدرب الفرنسي أن الهدف الأول لعمان جاء من خطأ غير صحيح، حسب قوله، منتقدا أداء حكم المباراة والذي قال إنه لم يكن في حالة مثالية.

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وتابع رينارد "افتقدنا قوتنا الدفاعية وكان من المفترض أن نقاتل أكبر ونضحي بشكل أكبر، واستقبلنا 8 أهداف، ومن المستحيل أن تحقق البطولة وشباكك تستقبل ثمانية أهداف".

وواصل "لا بد أن نكون أقوى دفاعيا في المستقبل، إذا أردنا النجاح في تصفيات كأس العالم ولا نعطي الخصم هذا الكم من الفرص ونكون أقوى في الجانب الدفاعي".

واعتبر رينارد أن اللاعبين شعروا أن التقدم ممكن بعد النقص العددي ولكن العمانيين دافعوا بشكل جيد في الوقت الذي لم يسجل فيه المنتخب السعودي عندما كان متفوقا عدديا.

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