موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
آرسنال وبرينتفورد
آرسنال وبرينتفورد

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره فريق برينتفورد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، على ملعب جريفين بارك، وذلك في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

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ويقع فريق آرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر بواقع 24 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة برينتفورد وآرسنال عبر قناة beIN Sports HD 1.

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