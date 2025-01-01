موعد مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الإسماعيلي ومودرن
الإسماعيلي ومودرن سبورت

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مع نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

وستنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا قناة ON Time sports 1HD.

الإسماعيلي مودرن سبورت موعد مباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت الدوري المصري القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت

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