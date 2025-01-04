مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يبحث محبي الكرة الفرنسية وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة بكل مكان ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت ايتيان ضد ستاد ريمس 6:00.

ليل ضد نانت 8:00.

أولمبيك ليون ضد مونبلييه 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

