أنشيلوتي يهاجم الأداء التحكيمي بسبب فينيسيوس جونيور

هاجم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الأداء التحكيمي، في مواجهة فريقه أمام فالنسيا، في إطار مؤجلات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

أنشيلوتي يعلق على طرد فينيسيوس.. "سنستأنف"

وحقق النادي الملكي فوزا قاتلا على نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على أرضية ملعب ميستيا.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، "لم تكن بطاقة حمراء لفينيسيوس جونيور، سنستأنف".

وأضاف مدرب ريال مدريد "دفعه حارس المرمى ورد عليه فينيسيوس، كان يجب أن تكون البطاقة الصفراء لكليهما وهذا كل شيء".

وتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، للطرد في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد ضربه لسترول ديمترسكي حارس فالنسيا دون كرة.

ويتصدر النادي الملكي صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق أتلتيكو مدريد والذي يمتلك في رصيد 41 نقطة.