عاجل.. تشكيل منتخب عمان لمواجهة البحرين في نهائي كأس الخليج العربي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن راشد اليافعي مدرب منتخب عمان، التشكيل الرسمي، استعدادا لمواجهة البحرين، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي، لموسم 2024-2025، والمقامة حاليًا بدولة الكويت.

عمان تواجه البحرين ف نهائي كأس خليجي 26

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي، المباراة المرتقبة بين عمان والبحرين، في نهائي كأس خليجي 26، تحت صافرة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل منتخب عمان، كالتالي:

فايز الرشيدي - البوسعيدي - المسلمي - الخميسي - ثاني الرشيدي - حارب السعدي - أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفري - عبدالله فواز - جميل اليحمدي- عصام الصبحي.

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القنوات الناقلة لمواجهة عمان واليحرين في كأس خليجي 26

-قناة البحرين الرياضية HD1  "بتعليق محمد سويد".


-قناة SSC NEWS - بتعليق الثنائي "فارس عوض، حماد العنزي".


-قناة SSC4 HD - بتعليق الثنائي "راشد الدوسري، مشاري القرني".


-قناة الكأس 1 " بتعليق أحمد الطيب".
-قناة الكأس 2 "بتعليق سمير المعيرفي".
-قناة دبي الرياضية 1 "بتعليق رؤوف خليف".


-قناتي أبو ظبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية - بتعليق  الثلاثي المميز "عامر عبدالله - محمد الشامسي - عبدالحميد الجسمي".
-قناة العراقية الرياضية "بتعليق جمال الدراجي".
-قناة عمان مباشر "بتعليق صلاح الحمداني".

الامارات وعمان الخليج العربي السعودية وقطر عمان والبحرين
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