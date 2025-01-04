عاجل.. تالايتش يُعلن تشكيل البحرين الرسمي لمواجهة عمان في نهائي كأس الخليج العربي

كشف الكرواتي دراجان تالايتش مدرب منتخب البحرين، عن التشكيل الرسمي، استعدادا لمواجهة عمان، في إطار منافسات كأس الخليج العربي.

ويحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي، المباراة المرتقبة بين عمان والبحرين، في نهائي كأس خليجي 26، تحت صافرة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

تالايتش يُعلن تشكيل البحرين الرسمي لمواجهة عمان

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المواجهة النارية بين عمان والبحرين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل منتخب البحرين، كالتالي:

إبراهيم لطف الله - الخلاصي - الحيام - أمين بن عدي - الشمسان - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي حميدان - محمد مرهون - علي مدن - الرميحي.

القنوات الناقلة لمواجهة عمان واليحرين في كأس خليجي 26

-قناة البحرين الرياضية HD1 "بتعليق محمد سويد".

-قناة SSC NEWS - بتعليق الثنائي "فارس عوض، حماد العنزي".

-قناة SSC4 HD - بتعليق الثنائي "راشد الدوسري، مشاري القرني".

-قناة الكأس 1 " بتعليق أحمد الطيب".

-قناة الكأس 2 "بتعليق سمير المعيرفي".

-قناة دبي الرياضية 1 "بتعليق رؤوف خليف".

-قناتي أبو ظبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية - بتعليق الثلاثي المميز "عامر عبدالله - محمد الشامسي - عبدالحميد الجسمي".

-قناة العراقية الرياضية "بتعليق جمال الدراجي".

-قناة عمان مباشر "بتعليق صلاح الحمداني".