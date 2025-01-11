موعد مباراة العروبة ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق العروبة اليوم السبت الموافق 11 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جامعة الجوف ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.


موعد مباراة العروبة ضد الهلال


وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعروبة عصر اليوم في تمام الساعة 3:45 بتوقيت القاهرة والساعة 4:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:45 بتوقيت أبوظبي.


ويحتل الزعيم المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادل وخسر مباراة بينما يأتي العروبة في المركز 14 برصيد 13 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل بلقاء وخسر ثمانية.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD