موعد مباراة العروبة ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق العروبة اليوم السبت الموافق 11 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جامعة الجوف ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.



موعد مباراة العروبة ضد الهلال



وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعروبة عصر اليوم في تمام الساعة 3:45 بتوقيت القاهرة والساعة 4:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:45 بتوقيت أبوظبي.



ويحتل الزعيم المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادل وخسر مباراة بينما يأتي العروبة في المركز 14 برصيد 13 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل بلقاء وخسر ثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

