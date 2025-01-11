تشكيل الهلال الرسمي أمام العروبة في دوري روشن السعودي

أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق العروبة بعد قليل بستاد جامعة الجوف ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 3:45 بتوقيت القاهرة والساعة 4:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام العروبة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، البليهي، لودي، كانسيلو.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ناصر.

خط الهجوم: القحطاني، مالكوم، ليوناردو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

