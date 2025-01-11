الهلال يكتسح العروبة بخماسية في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا عريضا ومهما على نظيره فريق العروبة بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جامعة الجوف ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والعروبة

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والعروبة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان واحتسب الحكم للهلال ضربة جزاء سددها روبن نيفيز بقوة في الدقيقة 16 وعاد سيرجي سافيتش بالهدف الثاني لكن تم الغاؤه للتسلل في الدقيقة 27 وحاول العروبة تسجيل التعادل لكنه لم ينجح لتألق ياسين بونو والدفاع في التصدي لمحاولاتهم.

وسجل البليهي الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 48 صنعه له سافيتش وعاد رينان لودي بالهدف الثالث في الدقيقة 68 صنع مالكوم اوليفيرا وارتطمت كرة ليوناردو في العارضة بالدقيقة 74 وسجل الهدف الرابع والخامس في الدقائق 75 و78 وانتهت المباراة 5/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول وتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 12 فوز وتعادل وخسر مباراة بينما يأتي العروبة في المركز 14 برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 4 وتعادل بلقاء وهزم بتسعة.