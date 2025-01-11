موعد مباراة مانيما يونيون ضد صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع نظيره فريق مانيما يونيون الكونجولي اليوم السبت الموافق 11 يناير الحالي في لقاء منتظر وحاسم بينهم بستاد الشهداء ضمن منافسات الجولة 5 وقبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة مانيما يونيون ضد صن داونز

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة يونيون وصن داونز عصر اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانيما يونيون ضد صن داونز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

