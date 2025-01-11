شبكة 90min تكشف خطوة محمد صلاح القادمة

كشفت شبكة 90 min عن خطوة محمد صلاح قائد منتخب مصر القادمة في حالة عدم تجديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وبات الان في فترة الحماية.

انتهت مباراة ليفربول ضد صاحب الارض فريق توتنهام هوتسبير في ذهاب نصف نهائي كأس الكارباو بخسارة الضيوف بنتيجة هدف واحد دون رد، سجله برجلي في الدقيقة ٨٨.

يلتقي فريق ليفربول مع فريق نوتنجهام فورست يونايتد ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 يناير المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

خطوة محمد صلاح القادمة

قالت شبكة "90min": الهلال يجهز عرض ضخم جدًا لـمحمد صلاح لايمكن لأحد ان يضاهيه

الهلال يريد تعيين محمد صلاح بدلًا من البرازيلي نيمار في الفريق.

‏قال ارنــي ســلــوت عن صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية

ما أفهمه من ذلك هو أننا في شهر يناير، بعد مباراة ويست هام قلت لكم لا تخيبوا ظني وتقوموا بوضع كل هؤلاء الأسماء..

في 99 مرة من أصل 100 يتضح أن تلك الشائعات غير صحيحة ولازالت مستمرة

