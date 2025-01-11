تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

أعلن بايرن ميونخ عن تشكيله لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

يطمح بايرن ميونخ في تدعيم صدارته لجدول ترتيب البوندزليجا الذي يحتل صدارته برصيد 36 نقطة بينما يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثامن برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فرايبورج صاحب المركز التاسع بنفس عدد الرصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، بافالوفيتش، إيريك داير، كيم مين جاي، جيريرو.

خط الوسط: كيمتش، لايمر، ليروي ساني.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر، أوليسيه.