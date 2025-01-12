تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الإفريقية

حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

يلتقي الفريق الأبيض مع نظيره بلاك بولز، مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 على "ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلاك بولز

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر، الونش، حسام عبدالمجيد، أحمد محمود

في خط الوسط: دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، زيزو

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه المصري برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وهو نفس نقاط أنيمبا الذي يليه بفارق الأهداف.

وتنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.