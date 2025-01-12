من هو معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الاسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث محبي الكرة الأوروبية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره وغريمه التقليدي برشلونة اليوم الأحد الموافق 12 يناير الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألماني هانز فليك.

موعد ومعلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها كل من فهد العتيبي ومدحت شلبي ومشاري القرني وفارس عوض وعبدالله الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تردد قناة mbc masr 2

القمر: نايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6
 

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