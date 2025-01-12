فينيسيوس جونيور يتوعد برشلونة.. تصريحات نارية

تحدث فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد، عن مواجهة فريقه أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يُقام في المملكة العربية السعودية.

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، المباراة تُذاع على قنوات SSC السعودية الرياضية المشفرة، بالإضافة إلى MBC مصر 2.

مشوار الفريقين إلى النهائي

تأهل برشلونة إلى النهائي بعد الانتصار على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، وحجز ريال مدريد مقعده في النهائي بعد تغلبه على فريق ريال مايوركا بنتيجة 3-0 في مباراة قوية.

تصريحات نارية من فينيسيوس جونيور

أطلق فينيسيوس جونيور تصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة، حيث قال: "نحن مستعدون لخوض نهائي آخر. نحن بخير وأعتقد أننا في أفضل حال لنا هذا الموسم."

وأضاف النجم البرازيلي: "عندما يبدأ العام، تبدأ أفضل المباريات التي نحبها. اليوم هو أحد هذه المباريات، إنه نهائي وكلاسيكو أيضًا، ضد فريق نعرفه جيدًا."

كما أكد على جاهزية الفريق لتحقيق الفوز قائلًا: "نحن في حالة مثالية للغاية وفي أفضل نسخة لنا. يجب علينا إحضار الكأس الليلة إلى مدريد."