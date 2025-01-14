موعد مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة ميلان وكومو وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تعادل ميلان مع كالياري بهدف لكلا منهما في الجولة الثالثة من الكالتشيو بينما خسر كومو من لاتسيو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 28 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل كومو المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

موقف ميلان وكومو في جدول الدوري الإيطالي 

احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات. 

في حين نجح كومو في الصعود إلى الدوري الإيطالي بعد أن قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية. 

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موعد مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وكومو يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 على ملعب جيوسيبي سينيغاغليا معقل كومو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ميلان وكومو عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم حازم عبد السلام  بالتعليق على أحداث المباراة.

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