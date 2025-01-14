موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق آرسنال لاستضافة غريمه التقليدي توتنهام هوتسبير في ديربي لندن المرتقب، يوم الأربعاء المقبل، 15 يناير 2025، على أرضية ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

آرسنال يسعى لمطاردة الصدارة

يدخل آرسنال المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي يمتلك مباراة مؤجلة. ويطمح "المدفعجية" لتحقيق الانتصار لتقليص الفارق والاستمرار في المنافسة على اللقب.

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توتنهام يتطلع لتحسين وضعه

على الجانب الآخر، يعاني توتنهام هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 24 نقطة. وسيحاول الفريق العودة إلى سكة الانتصارات في الديربي، الذي يُعد فرصة مثالية لتعزيز الثقة وتحسين ترتيبه في الدوري.

موعد المباراة وتوقيتاتها

التاريخ: الأربعاء، 15 يناير 2025

الملعب: ملعب الإمارات

توقيت المباراة:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

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