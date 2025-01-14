جوارديولا: أخطأت برفض خطط إعادة بناء الفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أقر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه ربما أخطأ عندما رفض خطط النادي لإعادة بناء الفريق الصيف الماضي.

جوارديولا: أخطأت برفض خطط إعادة بناء الفريق

وعلى الرغم من أنه كان يعتقد أن الفريق قادر على الاستمرار بتشكيلته الحالية، إلا أن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها اللاعبون أدت إلى تراجع نتائج الفريق، بما في ذلك الخسارة في 9 من 12 مباراة بين 30 أكتوبر و21 ديسمبر 2024.

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وكان جوارديولا قد رفض إجراء تعاقدات جديدة في الصيف، إلا أنه الآن يرى أنه ربما كان يجب عليه أن يوافق على تلك الخطط.

 

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