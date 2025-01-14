استعدادات مكثفة على قدم وساق وأنشطة متنوعة يطلقها مركز التنمية الشبابية والرياضية بـ٦ اكتوبر الجزيرة ٢ استعدادا لإجازة نصف العام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضة  بأكتوبر " الجزيرة ٢"  برئاسة الدكتور عمرو الحداد  في اجتماع المجلس الذي أقيم مساء اليوم  ، عن إطلاق المركز  للعديد من الفاعليات والتي ستنطلق مع اجازة نصف العام لأسرة وأعضاء المركز وسوف تتضمن  تلك الأنشطة  علي العديد من البرامج   والمسابقات الرياضية والأنشطة الاخري المتنوعة.

وأوضح الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية ب٦ اكتوبر  "الجزيرة٢"   إنه بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بان تركز تلك  الأنشطة   وتستهدف الشباب من مختلف الفئات العمرية  من أبناء المركز  وايضًا  لاستثمار أوقات الشباب، وإتاحة الفرصة لهم في ممارسة هواياتهم بإشراف مدربين ومتخصصين بمختلف المجالات.
واختتم الحداد حديثه بأنه جاري التنسيق مع الأكاديميات الرياضية بالمركز والتي تشرف عليها شركة "ادفانسد " بموافاة  مجلس الأمناء بجدول وخطة بالبرامج الرياضية التي سوف تنفذها لتكون متاحة بالتوقيتات الزمنية لمشاركة اكبر قدر من شباب وأسر أعضاء المركز في تلك الفاعليات طوال فترة اجازة نصف العام داعيًا  ومطالبا رئيس مجلس الأمناء  الشباب والفتيات من أعضاء المركز بالمشاركة الفعالة  والمكثفة في تلك الأنشطة الرياضية والمتنوعة.

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