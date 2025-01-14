قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين اختيار خالد محرز عضو المجلس نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

خالد محرز نائبًا لرئيس اتحاد القوس والسهم..وقرار بتكوين منتخب للناشئين

وفي نفس الوقت تم اختيار المعتز بالله محمد أمينًا للصندوق، خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد على تكوين منتخب للناشئين على أن تتم الاختبارات على مدار أسبوعين في الفترة المقبلة لانتقاء العناصر التي ستنضم للمنتخب.



ويحرص مجلس الإدارة على عقد اجتماعات مع مدربي الأندية في الفترة الحالية لمناقشة سبل النهوض باللعبة والوقوف على طلباتهم.

وكان العميد هاني حسين حسم رئاسة الاتحاد المصري بالتزكية ويتواجد معه في العضوية كل من: “ريهام سويلم وأحمد سامح وأحمد رضا وأحمد حلمي قورة وخالد ذكي محرز والمعتز بالله محمد، مع استمرار الدكتور علاء جبر عضوًا بصفته الدولية".