تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بورنموث، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، أتشامبيونج، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: لافيا، إنزو فرنانديز، مادويكي، كول بالمر، جادون سانشو.

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خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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