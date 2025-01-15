تفاصي جلسة جروس مع سيف الجزيرى بعد عودته لمران الزمالك

قال الإعلامي جمال الغندور، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، عقد جلسة مع التونسي سيف الدين الجزيري عقب عودته لمران الفريق اليوم الثلاثاء وانتهاء أزمة مستحقاته المالية مع مسئولي النادي الأبيض.

تفاصي جلسة جروس مع سيف الجزيرى

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" جروس أكد لسيف الجزيري أن الالتزام لديه هو شرط المشاركة في المباريات والعودة للتشكيل الأساسي".

وأكمل:" جروس شدد على الجزيري بعدم التركيز مع "السوشيال الميديا" التي تختلق الإشاعات وتجعله يخرج عن تركيزه".