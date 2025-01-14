تقدم منير عقيلة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى باستقالته.

رسالة تهديد بالقتل وراء استقالة منير عقيلة من تدريب الاتحاد السكندرى

وأخبر المدرب العام قراره بالاعتذار إلى طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وأرجع منير عقيله اعتذاره إلى تلقيه رساله من أحد المشجعين تحمل تهديد بالقتل وإساله الدماء.

وقال منير عقيله فى تصريحات خاصة لموقع الفجر أنه فور تلقيه الرسالة قرر الاعتذار واخبر المدير الفنى بقراره.

وأضاف منير عقيله أنه لن يتخذ أى اجراء قانونى ضد المشجع وفضل الاعتذار عن منصبه.

وكان منير عقيله تولى منصب المدير العام مع طلعت يوسف المدير الفني الجديد خلفا لبابا فاسيليو المدير الفني السابق.

ولقى قرار منير عقيله بالاعتذار تعاطف كبير من محبى وعشاق ومشجعى نادى الاتحاد السكندرى.



ولم تعلق إدارة النادي حتى الآن على القرار.

ويلتقى الاتحاد السكندرى خارج ملعبه مع سيراميكا كليوباترا يوم 22 يناير الحالى فى دورى نايل.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.