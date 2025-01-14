حصاد الجولة العاشرة المثيرة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة 17 لدوري القسم الثاني ( دوري المحترفين ) عن فوز فريق السكه الحديد بقيادة ايمن المزين الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بهدفين نظيفين سجلهما محمود عبد العاطي وجون افيري.

وفي الشوط الثاني أضاف كريم يكن الهدف الثالث بينما سجل عبد الرحمن سمانة هدف المقاولون العرب الوحيد.

وصعد فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ إلي قمة المجموعة بعد فوزه على فريق المنصورة بقيادة علاء نوح بهدفين نظيفين انتهى الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة سجله سيف تقاواضاف اكرم عبد ربه الهدف الثاني.

وفاز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور علي فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم الاتصالات بهدف عبد الرحمن بودي وأضاف بوريس الهدف الثاني.

وأدرك محمود حرشة هدف القناة من ركلة جزاء.

وحقق فريق أبو قير للاسمدة بقيادة محمد عطيه فوزا كبيرا على فريق منتخب السويس برباعية مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم ابو قير بهدف عمر ابراهيم وأضاف محمد مجدي هدفين احدهما من ركلة جزاء وسجل خالد ربيع الهدف الرابع، بينما إدرك عوض التهامي هدف منتخب السويس.

وفاز فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل علة فريق طنطا بهدف سجله بلال جمال في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وتعادل فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي مع فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بثلاثية لكل منهما.

حيث تقدم مصطفى صدفه للبترول وتعادل ابراهيم فاضل الترسانة وأضاف

جدوين فراي داي الهدف الثاني للبترول.

وتعادل سيرجي ايريك للترسانة.

وفي الشوط الثاني تمكن مصطفى صدفه من تسجيل الهدف الثالث للبترول والثاني له وخطف أحمد الصعيدي الهدف الثالث للترسانة.

وتعادل فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بهدفين لكل منهما.



حيث تقدم الكهرباء بهدف أحمد كفته وتعادل محمد الصباحي للبلدية.

وتمكن محمد شيكا من تسجيل الهدف الثاني للكهرباء وسجل وحيد محسن الهدف الثاني للبلدية.



تعادل فريق راية بقيادة اشرف توفيق مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله تقدم فريق راية بهدف دون رد في الشوط الأول سجله

تعادل فريق لافيينا بقيادة حسين شكري مع فريق ديروط بهدف لمثله تقدم فريق لافيينا بهدف عبد الرحمن عبودة وتعادل لديروط محمود عجيب.



وتعادل فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع فريق الداخلية بقيادة عمرو جمال سلبيًا.



الترتيب:

1- وادي دجلة35 نقطة

2 - المصرية للاتصالات 34 نقطه

3- المقاولون العرب 34 نقطة

4- أبو قير للاسمده 38 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 29نقطة

6- الترسانة 28 نقطة

7- بروكسى 25 نقطة

8- أسوان 23 نقطة

9 - البترول 23 نقطة

10-- القناة 22 نقطة

11 - السكة 21 نقطة

12 - الداخلية 20 نقطة

13- البلدية 19 نقطة

14 - لافيينا 17 نقطة

15- راية 17نقطة

16- منت السويس 17 نقطة

17 - طنطا 14 نقطة

18 - المنصورة 14 نقطة

19- سبورتنج 12 نقطة

20 - ديروط 11 نقطة