نجم الأحمر: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات ويجب مشاركة سمير محمد في المباريات
قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق إن الغيابات وكثرة الإصابات تؤثر بشكل كبير على شكل المارد الأحمر في المباريات.
الأهلي يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات
أضاف جاد الله خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "أكرم توفيق من اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي الأهلي ويمتلك عرض كبير من الدوري القطري"
تابع:" الأهلي قدم شوط ثاني ممتاز أمام أبيدجان والفريق يعاني من النقص العددي بشكل كبير".
وواصل:" الأهلي يحتاج على الأقل 4 صفقات في مراكز الجناحين ورأس الحربة ومدافع ومن الأفضل أن يشارك سمير محمد في مباريات سهلة حتى ينسجم مع الأهلي".
واختتم جاد الله حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع رأس حربة مع وسام أبو علي".