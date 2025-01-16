الإسماعيلي يودع كأس مصر بالهزيمة من إنبي

ودع فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بطولة كأس مصر على يد نظيره إنبي، بعد فوز الأخير بهدف دون رد على الدراويش ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وتغلب إنبي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وسجل محمد عمار مدافع الإسماعيلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة من زمن المباراة بالخطأ في مرماه.

وفشل الإسماعيلي في إدراك التعادل بالمتبقي من المباراة ليودع منافسات كأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب فريق إنبي في ربع النهائي أمام المتأهل من مواجهة المقاولون ضد الفائز من بيراميدز أمام المنصورة.