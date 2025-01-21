كهربا يوجه رسالة اعتذار لجمهور الأهلي

تحدث محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي عن علاقته بجمهور النادي الأهلي والذي ختمها باعتذار للجماهير قبل رحيله.

وجاءت تصريحات كهربا في برنامج الكورة مع فايق والذي يذاع عبر إم بي سي مصر 2: "لا أعرف كيف حدث موقفي في مباراة شباب بلوزداد حتى الان لكن تعرضت للسباب في حق أمي".

وواصل: "السباب لم يكن في الفيس بوك فقط بل تم توزيع رقمي الشخصي واستقبلت العديد من الرسائل".

وتابع: "اقول لجمهور الأهلي حقكوا عليا أنا آسف واسعى للعودة للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية بعد 6 أشهر إعارة".



واختتم: "حسبي الله ونعم الوكيل في مجدي عبد الغني ربنا هيجيب حقي منه دنيا وآخره وأحمد مجاهد مشاركه في ظلمه ليا".