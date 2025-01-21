مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.. الإسماعيلي مع سموحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعود منافسات الدوري المصري للانطلاق من جديد في افتتاحية الجولة التاسعة من البطولة والتي تشهد ٤ مواجهات في يوم الافتتاح.

أبرز المواجهات تأتي بين الإسماعيلي أمام سموحة، وغزل المحلة أمام حرس الحدود، والذي يسعى فيها الجميع من أجل إدراك النقاط الثلاث.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة:-

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موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي 

الجونة- البنك الأهلي: ٤ مساء 
غزل المحلة- حرس الحدود: ٤ مساء 
إنبي- طلائع الجيش: ٧ مساء 
الإسماعيلي- سموحة: ٧ مساء

وتنقل المبارايات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

الدوري المصري أهم مباريات الدوري المصري

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