مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.. الإسماعيلي مع سموحة

تعود منافسات الدوري المصري للانطلاق من جديد في افتتاحية الجولة التاسعة من البطولة والتي تشهد ٤ مواجهات في يوم الافتتاح.

أبرز المواجهات تأتي بين الإسماعيلي أمام سموحة، وغزل المحلة أمام حرس الحدود، والذي يسعى فيها الجميع من أجل إدراك النقاط الثلاث.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة:-

الجونة- البنك الأهلي: ٤ مساء

غزل المحلة- حرس الحدود: ٤ مساء

إنبي- طلائع الجيش: ٧ مساء

الإسماعيلي- سموحة: ٧ مساء

وتنقل المبارايات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.