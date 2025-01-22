حارس ريال مدريد يرحل إلى الدوري الأرجنتيني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني الأربعاء أن حارس المرمى المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس (38 عاما) سيوقع معه عقدا لمدة عام واحد.

ومن المنتظر أن يصل نافاس، الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد الإسباني والذي ترك باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، إلى روساريو خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقده، حسب المصدر ذاته.

وكتب نادي روزاريو على مواقع التواصل الاجتماعي: مرحبا بك في منزلك الجديد!"، مشيرًا إلى وصول "أسطورة دولية".

txt

معلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

txt

معلق مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا 

وأضاف أن نافاس سيشارك في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي الذي ينطلق الخميس المقبل.

ورحل حارس المرمى الكوستاريكي المعتزل دوليًا عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، حيث كان يلعب معه منذ عام 2019. شارك في 110 مباريات مع النادي الباريسي، لكنه فقد مكانه الأساسي بعد وصول الإيطالي جانلويجي دوناروما في عام 2021.

ولعب نافاس قبل ذلك لمدة خمس سنوات بألوان ريال مدريد وفاز معه على الخصوص بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (2016 و2017 و2018).

مواد متعلقة

برشلونة يشن ريمونتادا مثيرة على بنفيكا في ليلة جنونية بدوري أبطال أوروبا

ما هي خيارات هانز فليك لتعويض غياب داني أولمو عن برشلونة؟

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا

منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر في مواجهة أيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد

برشلونة يستعرض مميزات مقاعد الـVIP في "كامب نو"

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة مصر وايسلندا ببطولة العالم لليد