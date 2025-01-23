تعرف على تشكيل بتروجيت لمباراة المصري

الفجر الرياضي
بتروجيت
بتروجيت

أعلن السيد عيد  المدير الفني لبتروجيت، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة التاسعة من  الدوري والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد

تعرف على تشكيل  بتروجيت لمباراة المصري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمد خليفة   لحراسة المرمى،  محمود شديد  ، هادي رياض، أحمد بحبح  ، توفيق محمد  لخط الظهر، حامد حمدان  ،  أحمد رضا  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شوكودي جبريال، رشاد المتولي  ، مصطفى الجمل  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد اسلام هاشم.

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فيما ضمت قائمة البدلاء محمد فوزي،  اسلام عبد الله، عبد الله محمود، عبد العزيز سيد، محمد عكاشة،  أدهم حامد، اسماعيل بامبا، أحمد فاروق، زياد فرج.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل  الحصري لجميع مباريات دوري نايل.

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