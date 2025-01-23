المدير الرياضي لمانشستر سيتي يعلق على ضم مرموش

أعلن مانشستر سيتي صباح اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من آينتراخت فراتكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بيجيريستين: مرموش مهاجم بارع ومثير

وعبر تشيكي بيجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي عن سعادته بالتعاقد مع مرموش، مؤكدا أن النجم المصري البالغ من العمر 25 عاما يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم.

وأجرى تشيكي بيجيريستين حوارا مع الموقع الرسمي للسيتيزنز عقب انضمام مرموش إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، وقال "عمر مهاجم بارع ومثير، وأنا سعيد بانضمامه إلينا".

وأضاف "لقد قدم موسما رائعا وفي كل مرة شاهدناه فيها، كان له تأثير على المباريات".

وواصل حديثه، قائلًا "إنه يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم من الدرجة الأولى، يتمتع بسرعة ووعي رائعين وهو استثنائي أمام المرمى، كما أنه قادر على اللعب في عدد من المراكز المختلفة وهو ما يمثل ميزة قيمة حقا".

واختتم بيجيريستين حديثه، قائلًا "كما أنني لا أشك في أن العمل مع بيب والجهاز الفني هنا في مانشستر سيتي سيجعله يطور موهبته الهجومية الرائعة بشكل أكبر".