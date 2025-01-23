تشكيل توتنهام لمواجهة هوفنهايم في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن توتنهام الإنجليزي عن تشكيلته لمواجهة هوفنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

يحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 11 نقطة حصدها من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري الأوروبي بينما يحتل هوفنهايم المركز السادس والعشرين برصيد 6 نقاط حصدها من 6 مباريات.

من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي: 

ويتوقع أن يلعب المدرب الأسترالي إنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أوستين
خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، بن ديفيز، أرشي جراي
خط الوسط: ماديسون، كولوسفيسكي، بيرجفال
خط الهجوم: بنتانكور، ريتشاليسون، هيونج مين سون
 

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