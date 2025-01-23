دويباك وديبالا يقودان تشكيل روما أمام ألكمار في الدوري الأوروبي

أعلن المخضرم كلاوديو رانيري مدرب روما الإيطالي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة ألكمار الهولندي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

روما يواجه ألكمار في الدوري الأوروبي

ويحتضن ملعب أفاس معقل الفريق الهولندي، مواجهة ألكمار وروما، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمان الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

ويحتل الذئاب الإيطالية المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، بينما يأتي ألكمار في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل روما، كالتالي:-

▪︎ حراسة المرمى: سفيلار.

▪︎ خط الدفاع: نديكان - هوملز - سيلك.

▪︎ خط الوسط: أنخلينو - بيسيلي - باريديس ‐ كونيه - سالماكرز.

▪︎ خط الهجوم: دوبياك - ديبالا.

القنوات الناقلة لمواجهة روما وألكمار في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.