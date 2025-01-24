ريال مدريد يراقب نجم ليفربول

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

ذكر تقرير صحفي أن ريال مدريد يراقب عن كثب، لاعبا جديدا من ليفربول، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ريال مدريد يراقب نجم ليفربول

وبحسب موقع "CaughtOffside"، فإن ريال مدريد يراقب وضعية المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

ويستمر النادي الملكي، في البحث عن فرص في سوق الانتقالات، ويرى في كوناتي، البالغ من العمر 25 عاما، خيارا جيدا لتدعيم الخط الدفاعي.

ولم يتوصل إبراهيما كوناتي مع إدارة ليفربول، لاتفاق مبدئي حتى الآن، بشأن تجديد التعاقد بين الطرفين.

ولا يُعد كوناتي، اللاعب الوحيد من ليفربول، الذي يراقبه ريال مدريد، حيث يعد ترينت ألكسندر أرنولد، من أهداف الميرنجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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