رسميًا.. يوفنتوس يستعير نجم تشيلسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع الظهير البرتغالي ريناتو فيجا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

يوفنتوس يضم ريناتو فيجا

وذكر النادي الإيطالي في بيانه الرسمي، أن البرتغالي ريناتو فيجا وقع صباح اليوم على عقود انضمامه إلى اليوفي على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانضم ريناتو فيجا إلى صفوف البلوز في الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بازل السويسري بمقابل 12 مليون يورو.

وشارك الظهير البرتعالي البالغ من العمر 21 عاما، مع تشيلسي هذا الموسم في 16 مباراة، أحرز خلالهم هدفين وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويستعد اليوفي لمواجهة نارية غدًا الأربعاء أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 

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