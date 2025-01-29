معلق مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق كلوب بروج، مساء اليوم الاربعاء الموافق 29 يناير الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، مساء اليوم الاربعاء، على ملعب الاتحاد معقل السيتينز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، عبر قناة bein sports 2، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن قناة bein sports 2، أعلنت تعيين المعلق المميز علي سعيد الكعبي، والتي تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.