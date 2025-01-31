رودريجو يرفض عرضًا لا يصدق من السعودية

الفجر الرياضي
رودريجو - ريال مدريد
رودريجو - ريال مدريد

رفض البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد، عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال في الفترة المقبلة.

رودريجو وريال مدريد يرفضان ملايين السعودية

يرغب نادي الهلال، في تدعيم صفوفه بصفقة من العيار الثقيل ويعد رودريجو أحد الخيارات المطروحة بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي عاد مؤخرًا إلى سانتوس، ناديه الأسبق.

وحسب برنامج “التشيرينجيتو” الإسباني الشهير فأن السعودية رصدت عرضًا بقيمة 300 مليون يورو إلى ريال مدريد، بجانب راتب قيمته 140 مليون للاعب البرازيلي.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن رودريجو قال “لا” للعرض السعودي كما أن ريال مدريد لا يريد بيع اللاعب.

ومن المنتظر أن يتجه الهلال بقوة للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من أجل الانضمام لكتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، الصيف المقبل.

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