بقيادة الدوسري.. تشكيل الهلال الرسمي أمام الأخدود في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
سالم الدوسري
سالم الدوسري

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الأخدود بعد قليل بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والأخدود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأخدود مساء اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة والساعة 6:15 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل الهلال أمام الأخدود

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: كانسيلو، الحربي، كوليبالي، تمبكتي.
  • خط الوسط: نيفيز، سافيتش، كايو.
  • خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ليوناردو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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