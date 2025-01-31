رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو جانبا جديدا من علاقته بمنافسه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء سيبث كاملا يوم الاثنين، عبر قناة "لا سيكستا" الإسبانية.

وأجرى الإعلامي الإسباني إيدو أغيري وأحد المقربين لمهاجم نادي النصر، مقابلة طويلة مع الأخير تحدث فيها عن عدد من الجوانب، مثل علاقته بريال مدريد ورئيسه بيريز وغيرها.

وظهر كرستيانو في مقطع تشويقي من اللقاء وهو يتحدث كيف أن ابنه جونيور فضل النجم الفرنسي كيليان مبابي على والده، على الرغم من أن البرتغالي هو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ القدم.

txt

أول تعليق من جوارديولا على مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

txt

رسميًا.. برشلونة يربط جافي بعقد طويل

وفي مقطع تشويقي آخر ظهر رونالدو وهو يتحدث عن علاقته بميسي، إذ يعتبر محبو كرة القدم أن تنافس الثنائي يعد من الأفضل في تاريخ الرياضات، إذ استمر الصراع الرياضي بينهما من 2009 حتى 2018 بقميصي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين قبل أن ينتقلا لاحقا إلى عدة أندية.

وأبان رونالدو في المقابلة قائلا: إطلاقا ليس لدي علاقة سيئة مع ميسي"، ردا على سؤال إيدو إن كان هناك من قد يسجل أهدافا مثل الثنائي الأسطوري، لكن البرتغالي أكد أنه يستبعد ولادة نجوم كرة قدم يحطمون أرقامه وأرقام الأرجنتيني.

ميسي رونالدو

مواد متعلقة

ميسي في بيرو لـ "مباراة النجوم"

بمشاركة رونالدو.. النصر يكتسح الفتح بثلاثية في دوري روشن السعودي

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل إصابات ثلاثي الزمالك أمام بيراميدز

عاجل | هروب أسد من حديقة حيوان الفيوم وافتراس حارسه قبل القضاء عليه

عبدالخالق: أي لاعب لا يُقدر قميص الزمالك فعليه أن يرحل

لماذا يقدم موقع Rabona مغامرة لا تنسى؟

المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن البوسترات الدعائية لمسلسل "العتاولة 2"

السويد تُفرج عن خمسة مشتبه بهم في قضية مقتل سلوان موميكا

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

"نيران الأناضول" تبهر جمهور القاهرة وتستعد لإشعال أجواء شرم الشيخ