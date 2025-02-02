أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دورى نايل. 

txt

روزاريو وسان خوان يكتفيان بالتعادل في الدوري الأرجنتيني

txt

توتنهام يخطف نجم النمسا قبل فحوصات وولفرهامبتون

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل كالاتى: 

  • حراسة المرمى: الهانى سليمان.
  • خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، محمد ربيعه، هشام حافظ.
  • خط الوسط: شريف رضا، محمد متولى كناريا، عبد الكبير الوادي، محمود صابر.
  • خط الهجوم: صامويل امادو، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء حسين تيمور، ابو بكر ليادى، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدرى، أشرف مجدى، محمد مصطفى" ميدو"، إسلام عطيه، محمد سعيد " زيكا"، محمد كونيه.

ويحتل فريق سموحه المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
 

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

فرح محفوظ لاعبة سيتى كلوب تتوج بالمركز الثالث في كأس العالم للسلاح

الأكثر قراءة

عاجل| محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%.. استعلم الآن

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| ظهرت الآن... إعتماد الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

كيف تحافظ على شعرك صحيًا وقويًا خلال فصل الشتاء

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الشتوية

عاجل ـ حرب الرسوم الجمركية تشتعل.. كندا والمكسيك تردان على قرارات ترامب والصين تتوعد بالتصعيد